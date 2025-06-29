Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş, David Jurasek transferinden sonra hücüm hattına da eklemeler yapmak istiyor.
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncu Benie Traore'yi gündemine aldı.
Beşiktaş scoutlarının Fildişi Sahilli oyuncuyu izlediği ve raporlarını yönetim ve teknik heyete sunduğu öğrenildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Traore, geçtiğimiz sezon Basel forması ile 41 maça çıktı ve 14 gol, 10 asistlik katkıda bulundu.
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncu Benie Traore'yi gündemine aldı.
Beşiktaş scoutlarının Fildişi Sahilli oyuncuyu izlediği ve raporlarını yönetim ve teknik heyete sunduğu öğrenildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Traore, geçtiğimiz sezon Basel forması ile 41 maça çıktı ve 14 gol, 10 asistlik katkıda bulundu.
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