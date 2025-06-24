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Beşiktaş'a Hollandalı yıldız önerisi: Memphis Depay

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians forması giyen Hollandalı yıldız Memphis Depay, Beşiktaş'a önerildi. Siyah-beyazlı ekip önceliğini listenin başındaki isimlere çevirdi.

calendar 24 Haziran 2025 13:13
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Hollandalı yıldız önerisi: Memphis Depay
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Yaz döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isimlerden birisi de Memphis Depay oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN ŞİMDİLİK HAMLE YOK!

Brezilya'da Corinthians forması giyen Hollandalı yıldız, Beşiktaş'a önerildi. Avrupa'ya dönmek istediği belirtilen Depay için Beşiktaş'tan şimdilik bir hamle gelmezken siyah-beyazlıların önceliğinin listedeki diğer isimlerde olduğu öğrenildi.


CORINTHIANS PERFORMANSI

Atletico Madrid macerasının ardından Corinthians'a giden Depay, 2 sezonda 42 maça çıkarken 13 gol ve 14 asist üretti

Hollanda Milli Takımı ile 102 maça çıkan Depay, 50 gol kaydetti. Depay'ın Corinthians ile olan sözleşmesi Aralık 2026'da sona erecek.


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