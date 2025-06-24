Beşiktaş'a Hollandalı yıldız önerisi: Memphis Depay

Yaz döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isimlerden birisi de Memphis Depay oldu.
BEŞİKTAŞ'TAN ŞİMDİLİK HAMLE YOK!
Brezilya'da Corinthians forması giyen Hollandalı yıldız, Beşiktaş'a önerildi. Avrupa'ya dönmek istediği belirtilen Depay için Beşiktaş'tan şimdilik bir hamle gelmezken siyah-beyazlıların önceliğinin listedeki diğer isimlerde olduğu öğrenildi.
CORINTHIANS PERFORMANSI
Atletico Madrid macerasının ardından Corinthians'a giden Depay, 2 sezonda 42 maça çıkarken 13 gol ve 14 asist üretti
Hollanda Milli Takımı ile 102 maça çıkan Depay, 50 gol kaydetti. Depay'ın Corinthians ile olan sözleşmesi Aralık 2026'da sona erecek.
BEŞİKTAŞ'TAN ŞİMDİLİK HAMLE YOK!
Brezilya'da Corinthians forması giyen Hollandalı yıldız, Beşiktaş'a önerildi. Avrupa'ya dönmek istediği belirtilen Depay için Beşiktaş'tan şimdilik bir hamle gelmezken siyah-beyazlıların önceliğinin listedeki diğer isimlerde olduğu öğrenildi.
CORINTHIANS PERFORMANSI
Atletico Madrid macerasının ardından Corinthians'a giden Depay, 2 sezonda 42 maça çıkarken 13 gol ve 14 asist üretti
Hollanda Milli Takımı ile 102 maça çıkan Depay, 50 gol kaydetti. Depay'ın Corinthians ile olan sözleşmesi Aralık 2026'da sona erecek.
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