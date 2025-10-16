16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
5-1
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
0-3
16 Ekim
Mirassol-Internacional
3-1
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
0-2
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
3-1
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
1-1

Beşiktaş'a güzel haber geldi: El Bilal Toure!

Beşiktaş'ta Galatasaray maçında sakatlanan El Bilal Toure, Fenerbahçe maçına yetişebilecek.

calendar 16 Ekim 2025 09:15
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde sakatlanan El Bilal Toure'den beklenen güzel haber geldi.

Sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Malili golcü, uzun süredir bireysel antrenmanlarla formasına kavuşmak için yoğun çaba harcıyordu.

Kulüp sağlık ekibinin kontrolünde tedavisi titizlikle sürdürülen Toure'nin iyileşme süreci beklenenden hızlı ilerledi. Genç forvetin yapılan son kontrollerinde ağrılarının tamamen geçtiği ve koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.

RİSKE EDİLMEYECEK

Kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazanan El Bilal Toure'nin, Fenerbahçe derbisine yetişmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Takımla antrenmanlara önümüzdeki günlerde kademeli olarak katılması planlanan 23 yaşındaki futbolcu, eğer herhangi bir aksilik yaşanmazsa dev maçta Sergen Yalçın'ın en önemli kozlarından biri olacak. Teknik ekibin, Toure'yi riske atmadan yüzde yüz hazır hâle getirmek istediği öğrenildi. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
