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Beşiktaş'a Ganalı kanat: Ibrahim Zubairu

Beşiktaş, Partizan forması giyen 21 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusu Ibrahim Zubairu ile ilgileniyor.

calendar 17 Haziran 2025 10:25
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Ganalı kanat: Ibrahim Zubairu
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlıların radarına son olarak Partizan forması giyen Ibrahim Zubairu girdi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Beşiktaş'ın, Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan'da forma giyen 21 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Yönetim, genç oyuncunun performansını yerinde takip etti ve teknik heyetten de onay aldı.


PERFORMANSI

Zubairu, geride kalan sezonda Partizan formasıyla 34 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. 


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