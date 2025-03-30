Beşiktaş'a derbi sonrası coşkulu karşılama

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımı Nevzat Demir Tesisleri'nde coşkuyla karşıladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a derbi sonrası coşkulu karşılama
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30 Mart 2025 01:03
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarlar, oyuncuları antrenman tesislerinde coşkuyla karşıladı.

Derbinin ardından Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin girişine gelen bir grup taraftar, takım otobüsünü bekledi.

Taraftarlar, tesislere giren futbolculara tezahürat ve marşlarla sevgi gösterisinde bulundu.





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