Beşiktaş'a derbi sonrası coşkulu karşılama

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarlar, oyuncuları antrenman tesislerinde coşkuyla karşıladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Derbinin ardından Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin girişine gelen bir grup taraftar, takım otobüsünü bekledi.
Taraftarlar, tesislere giren futbolculara tezahürat ve marşlarla sevgi gösterisinde bulundu.
Derbinin ardından Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin girişine gelen bir grup taraftar, takım otobüsünü bekledi.
Taraftarlar, tesislere giren futbolculara tezahürat ve marşlarla sevgi gösterisinde bulundu.