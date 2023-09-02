Beşiktaş'a Brezilyalı stoper

Beşiktaş transfer haberleri: Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Benfica forması giyen Joao Victor'u transfer etmek için harekete geçti.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a Brezilyalı stoper
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02 Eylül 2023 11:09
UEFA Konferans Ligi'nde gruplara katılım hakkı elde eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlılar, Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'dan gelen sakatlık haberlerinin ardından savunmaya bir takviye daha yapmak için arayışlarını sürdürüyor.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş'ın Benfica'nın stoperi Joao Victor ile ilgilendiği iddia edildi.

Haberde Brezilyalı savunmacının Siyah-beyazlı kulübün teklifini kabul ettiği belirtilirken, Benfica'nın bu gelişme üzerine Tomas Araujo'yu takımda tutma kararı aldığı ifade edildi.

25 yaşındaki savunmacı geçen sezon ayak bileğinden geçirdiği sakatlığın ardından ligin ilk yarısında forma giyememiş ve daha sonrasında ise Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralanmıştı.

16 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak giydiği Nantes formasıyla 16 resmi maça çıkan Joao Victor bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı. 



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