Beşiktaş'a ABD'li oyun kurucu

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı transferi açıkladı.

Haber; AA
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Beşiktaş'a ABD'li oyun kurucu
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19 Temmuz 2021 18:43
Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Meighan Simmons'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa'nın Charnay Basket Bourgogne SUD takımında forma giyen 29 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Meighan Simmons, geçen sezon Charnay Basket Bourgogne SUD takımında 14 lig maçında yakaladığı 16,7 sayı ortalamasıyla Fransa Ligi'nin en skorer ismi olmayı başardı.


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