Beşiktaş'a 18 yaşındaki joker yetenek!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Norveç'in en büyük yeteneklerinden birini siyah-beyazlı kulübe getirmek istiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a 18 yaşındaki joker yetenek!
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26 Ocak 2025 12:16
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcısı Erling Moe, Molde'yi çalıştırdığı dönemde Sverre Nypan'ı Norveç'in en yetenekli gençlerinden biri olarak tanımlamıştı.

18 yaşındaki Nypan, merkez orta saha, forvet arkası ve hatta santrfor pozisyonlarında oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Bu genç yetenek, Beşiktaş forması giyme potansiyeline sahip.

SOLSKJAER AVANTAJI

Rosenborg, Nypan için 13 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Beşiktaş'ın bu transferde rakipleri olsa da Solskjaer faktörü siyah-beyazlıları bir adım öne çıkarıyor. Nypan, Solskjaer'e büyük hayranlık duyuyor ve bu durum Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Maddi sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, sponsor desteğiyle bu transferi gerçekleştirebilir.

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