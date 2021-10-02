Berna Gözbaşı: "Keşke hakem kararları böyle olmasaydı"

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Berna Gözbaşı: 'Keşke hakem kararları böyle olmasaydı'
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02 Ekim 2021 20:22
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından kendisine göre maçın hakkının beraberlik olduğunu dile getirdi.

Mücadeleci bir maç geçtiğini vurgulayan Gözbaşı, "İki takım da çok iyi mücadele ettiler. Fakat biz gereksiz bir penaltı pozisyonuna sebebiyet verdik ve sonuç böyle oldu. Mücadelenin iyi olması, takımımızın sonuna kadar vazgeçmemesi, bu maçtan çıkarabileceğim tek olumlu şey. Hakem kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Çok tartışılacak bir durum yoktu. Orada ofsayt yoktu ve elle oynama açıktı. Keşke olmasaydı, 1 puanımızı alsaydık ama maalesef böyle oldu. Milli arada sakat olan birkaç oyuncumuzun döneceğini umut ediyorum. İnşallah daha güçlü döneceğiz. Şu ana kadar takımımızın performansından memnunuz."

 


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