Berke Özer: 'Sevgilime söz verdim, gol yemedim!'

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'ya karşı 3 penaltı atışında gole izin vermeyen Lille kalecisi Berke Özer, karşılaşma sonrası duygularını paylaştı.
"KİMSE TAHMİN EDEMEZDİ"
Milli kaleci, "Çok mutluyum, kimse aynı akşam üç penaltı atışını kurtaracağımı tahmin edemezdi. Bu benim için bir gurur kaynağı ama en çok da üç puanı aldığımız için mutluyum, en önemlisi bu. Takım mücadele etti, elinden geleni yaptı ve bu tür takımlarla oynanan bu tür maçları, büyük bir ruhla kazanırsınız, bu yüzden onlarla gurur duyuyorum." dedi.
"SEVGİLİME SÖZ VERDİM!"
Sevgilisine tuttuğu sözü yerine getirdiğini dile getiren Özer, "Rüya gibi. Öncelikle, penaltıları kurtarabileceğimi biliyorum ama son ikisi tuhaftı. Maçtan önce sevgilime gol yemeyeceğime söz verdim. Böyle olacağını düşünmemiştim." diye konuştu.
"ÖNEMLİ OLAN ÜÇ PUAN"
Son olarak Berke Özer, "İlkinde Romain çok erken girdi. İkincisinde ayağım çizginin üzerinde değildi. Üçüncüsü sayıldı. Ama dördüncü bir penaltı olsaydı, onu da tutardım. Ama takım için inanılmaz bir geceydi. Benim için önemli olan üç puan, üç penaltı kurtarmak değil" sözlerini sarf etti.
