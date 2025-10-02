02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
0-154'
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
2-1
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
1-152'
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
4-1
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-2
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
3-0
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-0
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-0
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
1-0
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
1-153'
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-1
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
3-053'
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
0-252'
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
1-051'
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
1-052'
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
0-052'
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-0
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
1-053'
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-2
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
1-254'
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
1-051'
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
1-253'
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
2-153'
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
1-151'
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
0-155'
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
0-050'
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
1-150'
02 Ekim
Roma-Lille
0-1
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-0
02 Ekim
Celtic-Braga
0-2
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-2
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-2
02 Ekim
Bologna-Freiburg
1-1
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
1-052'

Berke Özer: "Sevgilime söz verdim, gol yemedim!"

Lille forması giyen milli kalecimiz Berke Özer, Roma maçında kurtardığı 3 penaltılı tarihi maçın ardından konuştu.

02 Ekim 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Berke Özer: 'Sevgilime söz verdim, gol yemedim!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'ya karşı 3 penaltı atışında gole izin vermeyen Lille kalecisi Berke Özer, karşılaşma sonrası duygularını paylaştı.

"KİMSE TAHMİN EDEMEZDİ"

Milli kaleci, "Çok mutluyum, kimse aynı akşam üç penaltı atışını kurtaracağımı tahmin edemezdi. Bu benim için bir gurur kaynağı ama en çok da üç puanı aldığımız için mutluyum, en önemlisi bu. Takım mücadele etti, elinden geleni yaptı ve bu tür takımlarla oynanan bu tür maçları, büyük bir ruhla kazanırsınız, bu yüzden onlarla gurur duyuyorum." dedi.

"SEVGİLİME SÖZ VERDİM!"


Sevgilisine tuttuğu sözü yerine getirdiğini dile getiren Özer, "Rüya gibi. Öncelikle, penaltıları kurtarabileceğimi biliyorum ama son ikisi tuhaftı. Maçtan önce sevgilime gol yemeyeceğime söz verdim. Böyle olacağını düşünmemiştim." diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN ÜÇ PUAN"

Son olarak Berke Özer, "İlkinde Romain çok erken girdi. İkincisinde ayağım çizginin üzerinde değildi. Üçüncüsü sayıldı. Ama dördüncü bir penaltı olsaydı, onu da tutardım. Ama takım için inanılmaz bir geceydi. Benim için önemli olan üç puan, üç penaltı kurtarmak değil" sözlerini sarf etti.

