Berkay Besler-Gabriele Piana ikilisi Almanya'da birinci

Otomobil sporlarında Berkay Besler-Gabriele Piana ikilisi, Almanya'da düzenlenen GT4 Avrupa Serisi 4. ayağında birinci olarak, İstiklal Marşı'nı dinletti.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Borusan Otomotiv Motorsport pilotları Berkay Besler ve Gabriele Piana ikilisi, Hockenheim Pisti'nde koşulan GT4 Avrupa Serisi 4. ayağında 19. sırada başladıkları ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı.



Podyumda Türk bayrağını göndere çektiren ekip, Almanya'da İstiklal Marşı'nı dinletti.



Besler-Piana ikilisi, 16. sırada başladıkları ikinci yarışta ise yine başarılı bir performansla üçüncü olarak bir kez daha podyum sevinci yaşadı.



İlk yarışı tamamlayamayan Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi, ikinci gün 8. sırada finiş görerek önemli puanlar kazandı. Ayrıca Pedro Ebrahim, Rookie Cup birinciliğinin sahibi oldu.





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