Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Berkan Kutlu , Marsilya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Berkan Kutlu "Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Az top kaybı ile daha iyi işler yapabilirdik. Bir görevim vardı ve bende bana verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Lazio maçını kazandık, keşke burada da kazansaydık." dedi.



Açıklamalılarına devam eden Berkan Kutlu "Lazio maçını kazandığımız için mutluyuz. Bu maçı da kaybetmediğimiz için mutluyuz. Benim böyle bir atmosferde oynadığım ilk maç. İlk tecrübelerim. Atmosferden etkilenmemeye çalıştım. Oyun durdu, soğudu. Oyun durduğunda aslında biz üstündük. Bu tecrübelerle takım olarak daha da ileriye gideceğiz." ifadelerini kullandı.



