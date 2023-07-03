Berisha'dan Fenerbahçe'ye veda!

Fenerbahçe'den Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarla veda mesajı yayınladı.

Haber; -Sportando, Fotoğraf; AA
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Berisha'dan Fenerbahçe'ye veda!
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03 Temmuz 2023 20:47
Fenerbahçe'den 4.5 milyon euro karşılığında Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha veda mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 25 yaşındaki oyuncu, ''Sevgili Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe'deki dönem benim için resmen sona eriyor, Harika bir stadyumda muhteşem taraftarların önünde oynamama ve güzel bir şehirde yaşamama izin verilen heyecan verici ve çok öğretici bir zamana dönüp bakıyorum. Bu yolda beni destekleyen herkese çok teşekkürler!'' ifadelerini kullandı.

Berisha, Fenerbahçe formasıyla 32 maçta 8 gol 3 asist kaydetti.
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