Berat Özdemir, İstanbul'a geliyor! İşte görüşeceği kulüp

Trabzonspor, Berat Özdemir'i pazartesi günü İstanbul'a getirecek ve kiralık transferi için görüşecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Berat Özdemir, İstanbul'a geliyor! İşte görüşeceği kulüp
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Eylül 2023 17:39
Son güncelleme 03 Eylül 2023 17:41
Trabzonspor'dan Suudi Arabistan ekibi El Ettifak'a transfer olan ve burada başarılı bir performans gösteren Berat Özdemir Trabzonspor'a dönüş yolunda.

Al Ettifak yönetimi, yabancı oyuncu sınırı ve Berat Özdemir yerine Georginio Wijnaldum ve Jordan Henderson'ın transferi sebebiyle ayrılığa izin verdi.

Berat Özdemir'in pazartes günü İstanbul'a gelmesi ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşme yapması bekleniyor.

Trabzonspor'un oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery