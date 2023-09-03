Berat Özdemir, İstanbul'a geliyor! İşte görüşeceği kulüp

Trabzonspor'dan Suudi Arabistan ekibi El Ettifak'a transfer olan ve burada başarılı bir performans gösteren Berat Özdemir Trabzonspor'a dönüş yolunda.
Al Ettifak yönetimi, yabancı oyuncu sınırı ve Berat Özdemir yerine Georginio Wijnaldum ve Jordan Henderson'ın transferi sebebiyle ayrılığa izin verdi.
Berat Özdemir'in pazartes günü İstanbul'a gelmesi ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşme yapması bekleniyor.
Trabzonspor'un oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.
Al Ettifak yönetimi, yabancı oyuncu sınırı ve Berat Özdemir yerine Georginio Wijnaldum ve Jordan Henderson'ın transferi sebebiyle ayrılığa izin verdi.
Berat Özdemir'in pazartes günü İstanbul'a gelmesi ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşme yapması bekleniyor.
Trabzonspor'un oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.