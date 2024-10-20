Benfica, Pevidem'i 2 golle geçti!

Portekiz Kupası 3. tur maçında Benfica, deplasmanda Pevidem ile karşılaştı. Pevidem'İn ev sahipliğinde oynanan maçı Benfica 2-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3 ve 75. dakikalarda Jan-Niklas Beste kaydetti.
Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla birlikte Benfica, Portekiz Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3 ve 75. dakikalarda Jan-Niklas Beste kaydetti.
Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla birlikte Benfica, Portekiz Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.