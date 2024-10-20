Benfica, Pevidem'i 2 golle geçti!

Portekiz Kupası 3. tur maçında Benfica, deplasmanda Pevidem'i 2-0 mağlup etti ve bir üst tura çıktı.

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Benfica, Pevidem'i 2 golle geçti!
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20 Ekim 2024 00:16
Portekiz Kupası 3. tur maçında Benfica, deplasmanda Pevidem ile karşılaştı. Pevidem'İn ev sahipliğinde oynanan maçı Benfica 2-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3 ve 75. dakikalarda Jan-Niklas Beste kaydetti.

Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Benfica, Portekiz Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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