Benfica, Pevidem'i 2 golle geçti!

Portekiz Kupası 3. tur maçında Benfica, deplasmanda Pevidem ile karşılaştı. Pevidem'İn ev sahipliğinde oynanan maçı Benfica 2-0 kazandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3 ve 75. dakikalarda Jan-Niklas Beste kaydetti.



Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonuçla birlikte Benfica, Portekiz Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.



