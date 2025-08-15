Benfica'nın belalısı Jose Mourinho!

Fenerbahçe ile Benfica taraftarları, 20 Ağustos Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı için gün sayarken, Portekiz'de Jose Mourinho endişesi baş gösterdi.





O Jogo gazetesi dün 'Bruno Lage bu şanssızlığı yenecek mi?' diyerek bu kötü istatistiği haberleştirdi. Mourinho'nun, kariyerinde Benfica'ya karşı 9 resmi maçta rakip olduğu ve sadece 1 kez kaybettiğine vurgu yapıldı. O yenilgi 2003-04 sezonunda kazanılan Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Portekiz Kupası'nda yaşandı.





Porto'yu 2-1 mağlup eden Benfica'nın, o dönem hocası Jose Antony Camacho'ydu. 2017-18'de Manchester United'ın başındayken Lizbon'da 1-0, Old Trafford'da ise 2-0'la Benfica'ya üstünlük kuran Mourinho, Portekiz Ligi'nde ise Benfica karşısında 4 kez galibiyet sevinci yaşadı.

İki kez de berabere kaldı. Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage ile resmi maçlarda bugüne kadar hiç karşı karşıya gelmeyen Jose Mourinho, Portekiz kampında 27 Temmuz'da oynanan hazırlık müsabakasında Benfica'ya 3-2 kaybetmişti. O maçta gol perdesini 37'de Kerem Aktürkoğlu açmış, 42'de Archie Brown kendi kalesini bulmuştu. Fenerbahçe'nin golleri İrfan Can Kahveci (45) ve En-Nesyri'den (59) geldi. Ancak skoru 81'de Araujo ilan etmişti. Benfica'nın 22 yıllık şanssızlığa son verip veremeyeceği merak konusu.





BENFICA MAÇLARININ SAATİ 22.00





Sarı-lacıvertliler, 20 Ağustos'ta evinde konuk edeceği Portekiz ekibi ile 27 Ağustos Çarşamba günü de deplasmanda karşı karşıya gelecek. UEFA, her iki maçın da TSİ 22.00'de başlayacağını duyurdu.



