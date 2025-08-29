29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini açıkladı

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşıldığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

calendar 29 Ağustos 2025 15:09 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 15:19
Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini açıkladı
Benfica Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Portekiz ekibi Benfica'nın transfer açıklamasında Fenerbahçe ile ön anlaşma sağlandığı duyurulurken "Galatasaray'ın ön alım hakkı vardır, bilgilendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE BENFICA'NIN AÇIKLAMASI


"Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir.

Ayrıca, Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendiriliği de eklenmelidir."

GALATASARAY'IN ALACAĞI PARA

Fenerbahçe, milli futbolcu için 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euroluk teklif sonrası mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, transferin gerçekleşmesi halinde 'bir sonraki transfer karından yüzde 10 pay' hakkına sahip olduğu için 1 milyon 50 bin Euro pay alacak.

BENFICA İLE VEDALAŞTI

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu bu sabah Benfica idmanında takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 26 yaşındaki milli futbolcu, Benfica'nın antrenmanına çıkmadan eşyalarını topladı.

Kerem Aktürkoğlu'nu kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelerek önce Fenerbahöe'ye imza atması, sonra ise A Milli Takım'ın kadrosuna katılması bekleniyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
