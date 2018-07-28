Benfica, Juventus'a penaltılarla boyun eğdi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica, Amerika Birleşik Devletleri'nde Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda Juventus'un rakibi oldu. Benfica, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Turnuva kurallarına göre 90 dakikanın hemen ardından penaltılara giden maçı Juventus kazandı ve turnuvada 2'de 2 yaptı.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Grimaldo'nun frikikten attığı golle öne geçen Benfica, Juventus'un 84. dakikada Clemenza ile attığı gole engel olamadı ve karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 sona erdi. Penaltılara giden maçta Juventus, rakibini 4-2 mağlup etti.
Öte yandan karşılaşmanın ilk yarısında Benfica'nın yeni transferi, golcü futbolcu Facundo Ferreyra sakatlık geçirdi ve sedye yardımı ile oyundan çıktı.
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Karşılaşmanın 66. dakikasında Grimaldo'nun frikikten attığı golle öne geçen Benfica, Juventus'un 84. dakikada Clemenza ile attığı gole engel olamadı ve karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 sona erdi. Penaltılara giden maçta Juventus, rakibini 4-2 mağlup etti.
Öte yandan karşılaşmanın ilk yarısında Benfica'nın yeni transferi, golcü futbolcu Facundo Ferreyra sakatlık geçirdi ve sedye yardımı ile oyundan çıktı.
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