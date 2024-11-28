Benfica'dan dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Benfica, deplasmanda Monaco'yu 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Benfica'dan dev geri dönüş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2024 01:22
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Bruno Lage'nin ekibi Benfica, deplasmanda Adi Hütter'in yönetimindeki Monaco'yu 3-2 mağlup etti.

II. Louis Stadyumu'nda oynanan maçın son anlarına 2-1 geride giren Benfica kısa sürede attığı gollerle maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Ev sahibi Monaco'nun gollerini 13. dakikada Eliesse Ben Seghir ve 67. dakikada Soungoutou Magassa kaydetti.

Benfica'nın gollerini ise 48. dakikada Vangelis Pavlidis, 84. dakikada Arthur Cabral ve 88. dakikada Zeki Amdouni kaydetti.

Benfica'da forma giyen milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü 90'ar dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Benfica 9 puana ulaşırken, Monaco 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Monaco deplasmanda Arsenal'e konuk olurken, Benfica sahasında Bologna'yı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery