Benevento daplasmanda Fiorentina'ya şok yaşattı

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Fiorentina, Benevento'yu konuk etti.
Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Konuk ekip Benevento 52. dakikada Riccardo Improta'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelede başka gol olmadı ve 3 puanın sahibi Benevento oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde 3. galibiyetini alan Benevento 9 puanla 13. sıraya yükseldi. Fiorentina ise 8 haftada 4. yenilgisini aldı ve 8. puanla 14. sırada yer aldı.
Serie A'nın 9. haftasında Fiorentina, Milan'a konuk olacak. Benevento ise evinde Juventus'u ağırlayacak.
Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Konuk ekip Benevento 52. dakikada Riccardo Improta'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelede başka gol olmadı ve 3 puanın sahibi Benevento oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde 3. galibiyetini alan Benevento 9 puanla 13. sıraya yükseldi. Fiorentina ise 8 haftada 4. yenilgisini aldı ve 8. puanla 14. sırada yer aldı.
Serie A'nın 9. haftasında Fiorentina, Milan'a konuk olacak. Benevento ise evinde Juventus'u ağırlayacak.