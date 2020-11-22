Benevento daplasmanda Fiorentina'ya şok yaşattı

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Fiorentina, Benevento'yu konuk etti.



Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Konuk ekip Benevento 52. dakikada Riccardo Improta'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelede başka gol olmadı ve 3 puanın sahibi Benevento oldu.



Bu sonuçla birlikte ligde 3. galibiyetini alan Benevento 9 puanla 13. sıraya yükseldi. Fiorentina ise 8 haftada 4. yenilgisini aldı ve 8. puanla 14. sırada yer aldı.



Serie A'nın 9. haftasında Fiorentina, Milan'a konuk olacak. Benevento ise evinde Juventus'u ağırlayacak.



