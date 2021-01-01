Ben Simmons, Philadelphia'ya geri döndü!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, takım arkadaşlarına katılmasını sağlayacak KOVID-19 test önlemlerini almaya başlamak için, dün gece Philadelphia'daki Wells Fargo Center'a gittiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre 76ers, Simmons'ın test için gelene kadar rapor verdiğinden habersizdi.



Takımın yıldızı Joel Embiid, Philadelphia'nın Brooklyn Nets'e karşı 115-104 galip geldiği hazırlık maçının ardından, durumu "çözümlenmiş" olarak nitelendirerek takım arkadaşının gelişini doğruladı:



"Bize kazanma şansı verdiğine inandığımı hep söylemiştim. O varken daha iyi bir takımız, orası kesin. Bu yüzden işlerin çözülmesinden ötürü mutluyum. Artık daha iyi bir takım olma üzerine çalışabiliriz."



Sezon bittiğinden beri onunla şahsen konuşmamıştım. Açıkçası denemiştim ama birçok takım arkadaşımın olduğu kadar başarılı olammıştım. Sanırım bazı uyum sağlama durumları olacak ama bunların tuhaf bir hal almasına gerek yok. Hepimiz profesyoneliz ve kazanmak istiyoruz.



Hep beraber bir şekilde belli ayarlamalar yaptığımızda, iyi olacağımızı düşünüyorum. Geçen yıl Doğu'da 1 numaralı takımdık. Bunu tekrar yapabiliriz."



"HEP GERİ DÖNMESİNİ İSTEDİK"



Rivers, Simmons'ın gelecek hafta başlayacak normal sezon öncesinde, zamanında takıma döneceğine dair iyimserliğini şu şekilde dile getirmişti:



"Oynayacağını tahmin ediyorum ama bunu garanti edemem. Henüz bilmiyorum. İlk günden beri arzumuz, geri dönmesi yönündeydi. Bunu belirtmiştik."



Rivers, Simmons'ın menajeri olan Klutch Sports CEO'su Rich Paul ile yaptığı görüşmelerin yapıcı olduğunu da sözlerine eklemişti:



"Dürüst olmak gerekirse, konuşmalarımız baştan sona oldukça iyiydi. Bir değişme oldu mu bilmiyorum ama çok iyi sohbetlerimiz oldu."



Wojnarowski, Simmons'ın takım arkadaşlarına yeniden katılma olasılığının önemli ölçüde artmasına rağmen, ekibin 25 yaşındaki oyuncu için potansiyel takasları hala araştırdığını da sözlerine ekledi.



