Ben Shelton, sakatlığı nedeniyle ABD Açık'tan çekildi

Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Ben Shelton, omuz sakatlığı nedeniyle ABD Açık'tan çekilmek zorunda kaldı.
Üçüncü tur müsabakasında, 22 yaşındaki ABD'li raket Ben Shelton ile 37 yaşındaki Fransız tenisçi Adrian Mannarino, karşılaştı.
İlk 4 seti, 6-3, 3-6, 6-4 ve 4-6 biten mücadele, ABD'li raketin omuz sakatlığı sebebiyle 5. set oynanmadan sona erdi.
Shelton'ın çekilmesiyle 4. tura çıkan Mannarino, Çek raket Jiri Lehecka'nın rakibi oldu.
