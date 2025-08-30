29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
1-1
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-2
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-2
29 Ağustos
Elche-Levante
2-0
29 Ağustos
Valencia-Getafe
3-0
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-2
29 Ağustos
Lens-Brest
3-1
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
4-0

Ben Shelton, sakatlığı nedeniyle ABD Açık'tan çekildi

Omuz sakatlığı yaşayan Ben Shelton, ABD Açık'ın 3. turunda turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.

calendar 30 Ağustos 2025 01:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ben Shelton, sakatlığı nedeniyle ABD Açık'tan çekildi
Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Ben Shelton, omuz sakatlığı nedeniyle ABD Açık'tan çekilmek zorunda kaldı.

Üçüncü tur müsabakasında, 22 yaşındaki ABD'li raket Ben Shelton ile 37 yaşındaki Fransız tenisçi Adrian Mannarino, karşılaştı.

İlk 4 seti, 6-3, 3-6, 6-4 ve 4-6 biten mücadele, ABD'li raketin omuz sakatlığı sebebiyle 5. set oynanmadan sona erdi.

Shelton'ın çekilmesiyle 4. tura çıkan Mannarino, Çek raket Jiri Lehecka'nın rakibi oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
