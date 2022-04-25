Ben Ouanes: 'Beşiktaş'a 3 gol atmak kolay değil'

Kasımpaşalı Ben Ouanes, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş gibi bir takım karşısında aldıkları net skor nedeniyle çok mutlu olduklarını belirten Ben Ouanes, "Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum bu galibiyet için. Maçın başından sonuna kadar müthiş bir konsantrasyon gösterdik. Beşiktaş'a burada 3 gol atmak hiç kolay değil. Fakat bunu başardık. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Kazanabildiğimiz kadar çok maç kazanıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.



Her maçta kendi oyunlarını sergilemeye çalıştıklarını belirten Ben Ouanes, "Çok istekli oynadık. Her maçta bunu yapmaya çalışıyoruz rakipten bağımsız olarak. Bugün de bunu başardık. Aynı şekilde devam edip, ligi en iyi yerde bitirmek amacımız" sözlerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO