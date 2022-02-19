Bellona Kayseri Basketbol, İzmit'te galip!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 60-53 yendi.
Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Keseratar, Nazlı Çisil Güngör, Benhür İrcel
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 2, Gülse Uğur 11, Melisa Korkmaz 3, Solopova 4, Fields 20, Mircheva 3, Higgins 10
Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 7, Zeynep Öykü Kalbisağde 4, Meltem Topaloğlu, Gökçe Doğan, Sevgi Tonguç, Dilara Tongar 5, Williams 12, Abdi 11, Sventoraite 18, Güzem Tüzün, Helin Boybeyi 3
1. Periyot: 19 - 12
Devre: 28 - 29
2. Periyot: 38 - 40
Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Keseratar, Nazlı Çisil Güngör, Benhür İrcel
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 2, Gülse Uğur 11, Melisa Korkmaz 3, Solopova 4, Fields 20, Mircheva 3, Higgins 10
Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 7, Zeynep Öykü Kalbisağde 4, Meltem Topaloğlu, Gökçe Doğan, Sevgi Tonguç, Dilara Tongar 5, Williams 12, Abdi 11, Sventoraite 18, Güzem Tüzün, Helin Boybeyi 3
1. Periyot: 19 - 12
Devre: 28 - 29
2. Periyot: 38 - 40