Bellona Kayseri Basketbol, İzmit'te galip!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 60-53 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Bellona Kayseri Basketbol, İzmit'te galip!
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19 Şubat 2022 19:23
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 60-53 yendi.

Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Nazlı Çisil Güngör, Benhür İrcel

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 2, Gülse Uğur 11, Melisa Korkmaz 3, Solopova 4, Fields 20, Mircheva 3, Higgins 10

Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 7, Zeynep Öykü Kalbisağde 4, Meltem Topaloğlu, Gökçe Doğan, Sevgi Tonguç, Dilara Tongar 5, Williams 12, Abdi 11, Sventoraite 18, Güzem Tüzün, Helin Boybeyi 3

1. Periyot: 19 - 12

Devre: 28 - 29

2. Periyot: 38 - 40

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