Bellingham'dan Fenerbahçe'ye beğeni!

We understand you, Mrs. Bellingham. All Fenerbahçe fans will also feel the same tonight in Kadıköy. 😄 https://t.co/xIF1w7HGfm



— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 2, 2024

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham, sosyal medyada dikkat çeken bir hamlede bulundu.İngiliz yıldız, Fenerbahçe'nin kendisi ve Mourinho ile ilgili yaptığı paylaşımı beğendi.Jude Bellingham, Borussia Dortmund ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin ardından annesi ve Mourinho'nun fotoğrafını çekti.İngiliz yıldız, daha sonra ise bu konuyla ilgili,diye konuşmuştu.Fenerbahçe ise Jose Mourinho'nun imza töreni öncesinde Bellingham'ın bu açıklamasını alıntıladı ve,şeklinde bir paylaşım yaptı. Bellingham, sarı-lacivertlilerin bu paylaşımını beğendi.