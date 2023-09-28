Belhanda, hastaneye kaldırıldı!

Adana Demirsporlu Younes Belhanda, Beşiktaş maçında oyundan çıktı. Faslı futbolcu, baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Adana Demirspor, Belhanda'nın geceyi hastanede gözlem altında geçireceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Belhanda, hastaneye kaldırıldı!
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27 Eylül 2023 21:14
Son güncelleme 28 Eylül 2023 00:11
Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Beşiktaş maçının devre arasında hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında ağları sarsan Belhanda, ikinci yarıya çıkmadı ve Yusuf Erdoğan oyuna dahil oldu.

Yayıncı kuruluşun haberine göre, Belhanda baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN AÇIKLAMA

Adana Demirspor, Beşiktaş maçının ardından Belhanda'nın durumu için açıklama yaptı ve başarılı futbolcunun geceyi hastanede geçireceğini duyurdu.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde;

"Beşiktaş maçının devre arasında kendisini iyi hissetmediğini belirterek tedbir amaçlı hastaneye götürülen futbolcumuz Younes Belhanda'nın durumunun iyi olduğunu, geceyi müşahede altında geçireceğini bilgilerinize sunarız."



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