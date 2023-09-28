Belhanda, hastaneye kaldırıldı!

Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Beşiktaş maçının devre arasında hastaneye kaldırıldı.Karşılaşmanın ilk yarısında ağları sarsan Belhanda, ikinci yarıya çıkmadı ve Yusuf Erdoğan oyuna dahil oldu.Yayıncı kuruluşun haberine göre, Belhanda baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Adana Demirspor, Beşiktaş maçının ardından Belhanda'nın durumu için açıklama yaptı ve başarılı futbolcunun geceyi hastanede geçireceğini duyurdu."Beşiktaş maçının devre arasında kendisini iyi hissetmediğini belirterek tedbir amaçlı hastaneye götürülen futbolcumuz Younes Belhanda'nın durumunun iyi olduğunu, geceyi müşahede altında geçireceğini bilgilerinize sunarız."