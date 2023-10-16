Belçika - İsveç maçı silahlı saldırı sebebiyle durduruldu

Belçika - İsveç maçı, Brüksel'de stadyum çevresinde 2 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi sebebiyle durduruldu.

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Belçika - İsveç maçı silahlı saldırı sebebiyle durduruldu
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16 Ekim 2023 23:13
Son güncelleme 16 Ekim 2023 23:35
Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki Belçika - İsveç maçı, Brüksel'de stadyum çevresinde iki kişinin öldürülmesi sebebiyle iptal edildi.

BBC'nin haberine göre; öldürülen iki kişinin maçı izlemeye gelen 2 İsveç vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Bu gelişmelerin üzerine ilk yarısı 1-1 sona eren maçta, İsveç Milli Takımı ikinci yarıya çıkmama kararı aldı ve Belçika Milli Takımı da bu kararı onayladı. Bunun üzerine UEFA'nın aldığı karar sonucu maç ertelendi.

Öte yandan İsveç Savcılığı bu saldırıyı "terörizm" olarak nitelerken, güvenlik güçleri statta bulunan taraftarlara güvenlik için statta kalmalarını tavsiye etti.

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