Beckham'ın takımı Inter Miami son sıraya demir attı

MLS'te üst üste 6 maç kaybeden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Doğu Konferansı'nda son sıraya demir attı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beckham'ın takımı Inter Miami son sıraya demir attı
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24 Temmuz 2021 05:54
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami kulübü, MLS'te üst üste aldığı kötü sonuçlarla zor günler geçiriyor.

Teknik direktörlük koltuğuna Manchester United'dan eski takım arkadaşı Phil Neville'ı getiren David Beckham'ın Inter Miami'si üst üste 6 mağlubiyet aldı. Doğu Konferansı'nda son sıraya demir atan Inter Miami'de Beckham'ın yaptığı yatırım ve teknik direktör Phil Neville'ın takımı yönetim şekli eleştiri konusu oldu.

Geçtiğimiz gece New England'a sahasında 5-0 mağlup oldukları maçta takımın yıldızı konumunda bulunan Gonzalo Higuain de sakatlanarak maçı tamamlayamadı ve Inter Miami'nin yaşadığı kabus katlanmış oldu.

Inter Miami'nin kadrosunda eski Arsenalli Kieran Gibbs, eski Stoke Cityli İngiliz Milli Ryan Shawcross, eski Juventuslu Fransız Milli Blaise Matuidi, eski Beşiktaşlı Federico Higuain ve kardeşi eski Juventuslu Gonzalo Higuain gibi tanıdık isimler yer alıyor.


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