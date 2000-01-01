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Beal, "JJ Redick'in atletik versiyonu" tanımlamasına yanıt verdi

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, "JJ Redick'in atletik versiyonu" olarak tanımlanmaktan bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, "JJ Redick'in atletik versiyonu" olarak tanımlanmaktan bahsetti.

Beal, son iki sezon boyunca NBA'de seçkin yeteneklerden biri olarak kendini kanıtladı. Öte yandan, New Orleans Pelicans'ın guardı Redick kesinlikle değerli bir oyuncu olsa da, Beal gibi süperstar kalibreli bir oyuncu değildi.

Ancak Beal bir yıldız olmadan önce, Duke basketbol koçu Mike Krzyzewski'nin kendisini Redick'in "daha atletik" bir versiyonu olarak nitelendirmesine yanıt verdi.

Beal benzetmeden ötürü rahatsız olmadığını ve Redick'in, gençken favorisi oyuncusu olduğunu belirtti:

"Bu komik bir karşılaştırma. Ama iyi bir karşılaştırma, buna kızmıyorum çünkü gençken JJ, Duke'taki en sevdiğim oyuncuydu. Ben buna saygı duyarım. Redick, ikili oyunlarımı takdir eden biri, ama dürüstçe söylemek gerekirse ondan ve Kyle Korver'den çok şey öğrendim. Topsuz alanda nasıl iyi hareket ettiklerini ve herkesi sahaya yayıp şut atabilmelerini. Bana güvenin, birçok oyuncuya çalışıyorum ve JJ de favorilerimden biri."

Redick, Beal'ın topla oynadığı sırada hücum fırsatlarını avlaması ve topsuz alanda potaya kat edişinden ötürü takdir topladığı gibi, topsuz alandaki hareketi ve perdelerin arkasında iş görme yeteneği nedeniyle övülen bir isim.


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