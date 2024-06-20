Bayhan'dan Bodrum FK'ya özel 'Tiryakinim'

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başaran Bodrum FK'da takım ve taraftarlar 1'inci Lig'deki Play-Off maçlarında statta Bayhan'ın yeniden seslendirdiği, "Tiryakinim" şarkısıyla bütünleşirken, ünlü şarkıcı ilçede verdiği konserde yeşil-beyazlı kulübü unutmadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayhan'dan Bodrum FK'ya özel 'Tiryakinim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2024 13:54
Bayramda Bodrum'da sahne alan Bayhan, "Tiryakinim" şarkısını Bodrum FK'nın şampiyonluk kupası eşliğinde söyledi.

Bayhan, Bodrum'da bir eğlence mekanında sahneye çıktı. Geceye yeşil-beyazlı ekibin taraftar grubu Asi Tayfa ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor yöneticileri katıldı.

Bayhan, verdiği konserde şampiyonluk kupası eşliğinde taraftarın da katılımıyla ünlü şarkısını arka arkaya 2 kere seslendirdi. Taraftarlar bu esnada coşkulu dakikalar yaşadı.

Bodrum FK'yı şampiyonluğu için tebrik eden Bayhan, "Bodrum'un şampiyonluğunu kutluyorum. Çok inanmışlar, inanınca her şey başarılabiliyor. Tiryakinim'in Bodrum'un şampiyonluğunda seslendirilmesi çok değerli" dedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery