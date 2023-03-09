UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Alman temsilcisi Bayren Münih, ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği PSG ile rövanş maçında karşılaştı.



Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 2-0 kazandı. Toplam 3-0'lık skora ulaşan Alman ekibi, çeyrek finale adını yazdırdı. PSG ise bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerasını noktaladı.



Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri, 61. dakikada PSG'nin eski futbolcusu Maxim Choupo-Moting ve 89. dakikada Serge Gnabry kaydetti.



2 GOL VAR'DAN DÖNDÜ



Öte yandan Bayern Münih'te 52. dakikada Choupo-Moting, 90+4. dakikada ise Sadio Mane'nin golleri VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.













SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ