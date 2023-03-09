Bayern yine kazandı, tur biletini kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Bayern Münih, PSG'yi 2-0 mağlup etti. Toplam 3-0'lık skora ulaşan Alman ekibi, çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bayern yine kazandı, tur biletini kaptı!
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09 Mart 2023 00:59
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Alman temsilcisi Bayren Münih, ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği PSG ile rövanş maçında karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 2-0 kazandı. Toplam 3-0'lık skora ulaşan Alman ekibi, çeyrek finale adını yazdırdı. PSG ise bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerasını noktaladı.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri, 61. dakikada PSG'nin eski futbolcusu Maxim Choupo-Moting ve 89. dakikada Serge Gnabry kaydetti. 

2 GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Öte yandan Bayern Münih'te 52. dakikada Choupo-Moting, 90+4. dakikada ise Sadio Mane'nin golleri VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

 

 

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