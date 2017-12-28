Bayern Münih'in istediği Carrasco'ya izin çıktı!

Şampiyonlar Ligi'nderakibi olan, ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor.Devre arası transferinde ilk olarak Sandro Wagner'i kadrosuna kattığını açıklayan Bayern Münih, Atletico Madrid'in sol kanat oyuncusu Carrasco'yu listesine aldı.İspanya basınında AS'ta yer alan habere göre; Diego Simeone, Belçikalı yıldızın satışına onay verdi.Haberde; Bayern Münih'in yanı sıra Premier Lig kulüplerinin de Carrasco ile igilendiği ve tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.Atletico Madrid ile sözleşmesi 2022'de bitecek olan Carrasco, bu sezon 18 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.