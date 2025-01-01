Bayern Münih'ten Leroy Sane'nin geleceği için karar!

Bayern Münih, ligin ikinci yarısında performansı yükselmezse, Leroy Sane'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'ten Leroy Sane'nin geleceği için karar!
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01 Ocak 2025 23:34
Bundesliga devi Bayern Münih, Leroy Sane'nin geleceği ile ilgili kararını verdi.

Bild'de yer alan habere göre, Bayern Münih, ligin ikinci yarısında performansı yükselmezse Alman futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak.

DEVLERİN RADARINDA

Öte yandan La Liga'dan Barcelona ile Premier Lig'den Chelsea, Tottenham ve Manchester United'ın, Sane'nin Bayern Münih'teki durumunu yakından takip ettiği biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bayern Münih'te bu sezon 19 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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