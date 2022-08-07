Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Leroy Sane'nin Premier Lig devi Manchester United'a transfer olacağı gündeme geldi. Futbolcu ile ilgili net açıklamayı Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic yaptı.



"SANE'NİN GİDECEĞİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"



Hasan Salihamidzic, "Leroy Sane'nin Manchester United'a gideceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor. Bizim için önemli bir oyuncu, bu yüzden bu konuda söylenecek hiçbir şey yok" açıklamasında bulundu.



SANE'NİN PERFORMANSI



Alman ekibi Bayern Münih ile sözleşmesi 2025'e kadar süren Sane, sol açık, sağ açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Sane geçen sezon 45 maçta 14 gol 14 asist üretti. Almanya ve Frans vatandaşlığı bulunan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 2 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.





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