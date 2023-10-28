Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih, Darmstadt 98 ile karşılaştı.Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 7-0 kazandı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88. dakikalarda Kane, 56 e 64. dakikalarda Sane, 60 ve 76. dakikalarda Musiala ve 71. dakikada da Müller attı.İlk yarısı 0-0 biten maçta Alman devi, golleri Alman devi golleri 51 ile 88. dakikalar arasında buldu.Bayern Münih'te Kimmich, 4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Darmstadt 98'de ise Gjasula 21, Maglica ise 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.Bayern Münh 9. hafta itibariyle ikinci kez bir maçtan 7-0 ve üstü gol atarak ayrıldı. Alman devi daha önce de ligin 5. haftasında Bochum'u 7-0 yenmişti.Ligde henüz mağlup olmayan Bayern, 9 maçta 2 beraberlik 7 galibiyet aldı ve 23 puana ulaştı. Darmstadt ise 7 puanda kaldı.