Bayern Münih'te Tuchel kararı

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine devam edeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih'te Tuchel kararı
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28 Mayıs 2023 17:41
Bayern Münih, sezon ortasında göreve gelen ve takımı lig şampiyonluğuna taşıyan Thomas Tuchel ile yola devam ediyor.

Kulübün başkanı Herbert Hainer, Alman teknik adamın görevinin başında kalacağını söyledi ve, "Thomas Tuchel'den kesinlikle eminiz. Tuchel, Avrupa'nın en iyi teknik direktörlerinden biri ve bunu birçok farklı yerde kanıtladı" sözlerini kullandı.

Hainer, Tuchel için istifa ya da ayrılık gibi bir düşüncenin kesinlikle olmadığını söyledi.

Thomas Tuchel'in Bayern Münih ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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