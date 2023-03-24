Bayern Münih'te Nagelsmann dönemi sona erdi

Bayern Münih, Julian Nagelsmann ile yolların ayrıldığını ve göreve Thomas Tuchel'in geldiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih'te Nagelsmann dönemi sona erdi
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24 Mart 2023 19:54
Bayern Münih'te Julian Nagelsmann dönemi resmen sona erdi.

Alman devinden yapılan açıklamada, bu kararın yönetim kurulu kararı ile alındığı belirtildi.

Bayern Münih ayrıca Nagelsmann sonrası göreve Thomas Tuchel'in geldiği aktarıldı. Tuchel ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığı ve Alman teknik adamın pazartesi göreve başlayacağı ifade edildi.

Bayern Münih'te 2021 yılından bu yana görev yapan Julian Nagelsmann, 2022 yılında Bundesliga sevinci yaşamıştı. Genç teknik adam toplamda ise Bayern Münih'te 84 maçta, 60 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

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