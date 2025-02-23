Bayern Münih sürprize izin vermedi

Bundesliga'nın 23. haftasında Bayern Münih evinde Eintracht Frankfurt'u 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih sürprize izin vermedi
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23 Şubat 2025 21:36
Bundesliga'nın 23. haftasında Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih evinde Dino Toppmöller'in yönetimindeki Eintracht Frankfurt'u 4-0 mağlup etti.

Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern'e galibiyeti getiren golleri 45+2'de Michael Olise, 61. dakikada Hiroki Ito, 83. dakikada Jamal Musiala ve 90+2'de Serge Gnabry kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki son 9 maçından 8 galibiyet 1 beraberlik çıkarmayı başaran Bayern Münih, 58 puanla liderliğini sürdürdü.

Eintracht Frankfurt ise 42 puanla üçüncü sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih deplasmanda Stuttgart ile karşılaşırken, Eintracht Frankfurt evinde Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.


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