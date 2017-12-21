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Bayern Münih, Sandro Wagner transferini açıkladı

Beşiktaş'on Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Hoffenheim'ın golcüsü Sandro Wagner ile anlaştıklarını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bayern Münih, Sandro Wagner transferini açıkladı
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21 Aralık 2017 12:08
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih, ilk transferini bitirdi.

RESMEN AÇIKLADI

Hoffenheim'ın golcüsü Sandro Wagner için açıklama yapan Bayern Münih CEO'su Karl Heinz Rummenigge, "Sandra Wagner ile anlaştık" ifadelerini kullandı. Rummenigge'nin dün gece yaptığı bu açıklamanın ardından Bayern Münih, bu sabah saatlerinde Wagner'in transferini açıkladı.

15 MİLYON EURO

Almanya basınında çıkan haberlere göre; Bayern Münih, 30 yaşındaki Alman golcü için Hoffenheim'a 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Hoffenheim ile bu sezon 17 maça çıkan Sandro Wagner, 17 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı.



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