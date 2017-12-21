Bayern Münih, Sandro Wagner transferini açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen, ilk transferini bitirdi.Hoffenheim'ın golcüsü Sandro Wagner için açıklama yapan Bayern Münih CEO'su Karl Heinz Rummenigge, "Sandra Wagner ile anlaştık" ifadelerini kullandı. Rummenigge'nin dün gece yaptığı bu açıklamanın ardından Bayern Münih, bu sabah saatlerinde Wagner'in transferini açıkladı.Almanya basınında çıkan haberlere göre; Bayern Münih, 30 yaşındaki Alman golcü için Hoffenheim'a 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.Hoffenheim ile bu sezon 17 maça çıkan Sandro Wagner, 17 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı.