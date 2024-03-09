Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih, sahasında Mainz 05 ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih, Allianz Arena'daki maçı 8-1'lik skorla kazandı.



Bayern Münih, 13. dakikada Harry Kane ve 19. dakikada Leon Goretzka ile 20 dakika dolmadan 2-0'ı buldu. Mainz'da Nadiem Amiri 31. dakikada farkı bire indirdi. Bayern Münih, golcüsü Kane ile 45+7'de bir gol daha buldu ve soyunma odasına 3-1 önde gitti.



İkinci yarıda da hız kesmeyen Thomas Tuchel'in öğrencileri; 47'de Thomas Müller, 61'de Jamal Musiala, 66'da Serge Gnabry, 70'te Harry Kane ve 90+2'de Loen Goretzka'nın golleriyle sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.



Bayern Münih'te Harry Kane, bu maçtaki golleriyle birlikte ligde 30 gole ulaştı.



Thomas Tuchel'in ekibinde Kim Min Jae, 75'te oyuna dahil oldu. Sakatlığını atlatan ve maç kadrosuna alınan Sacha Boey, karşılaşmada süre almadı.



Bayern Münih, puanını 57 yaptı. Mainz, 16 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Darmstadt deplasmanına gidecek. Mainz, sahasında Bochum'u ağırlayacak.





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