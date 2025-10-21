21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Bayern Münih, Kompany ile uzattı

Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'nin sözleşmesi uzatıldı.

Bayern Münih, Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin 2027'de bitecek sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

Kulübün açıklamasında, Mayıs 2024'ten bu yana takımın başında bulunan Kompany ile 2029'a kadar sürecek yeni anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kompany yönetimindeki Bayern Münih, geçen sezon Bundesliga'da şampiyonluğa ulaştı.

Açıklamada görüşüne yer verilen 39 yaşındaki teknik adam, "Bu kulüpte çok daha uzun süredir çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Bayern Münih'e ilk günden beri bana gösterdikleri güven ve çalışma ortamı için minnettarım ve teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
