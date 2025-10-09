09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-054'
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Bayern Münih, Köln'ün genç yıldızını radarına aldı!

Bayern Münih, Köln'ün 19 yaşında sol kanadı Said El Malı'yı radarına aldı.

calendar 09 Ekim 2025 15:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih, Köln'ün genç yıldızını radarına aldı!
Bayern Münih, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Almanya basınında yer alan haberlere göre Bayern, Köln'ün 19 yaşındaki genç yeteneği Said El Mala'yı radarına aldı. Bavyera ekibinin, genç futbolcuyu iki yılı aşkın süredir yakından takip ettiği kaydedildi.

TRANSFER GNABRY'YE BAĞLI

Ancak haberde, şu an için Bayern'in oyuncu için somut bir adım atmadığı vurgulandı. Olası bir transferin, Serge Gnabry'nin geleceğine bağlı olduğu ifade edildi.


Kanat ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen Said El Mala'nın, kulüp içinde Diaz ve Musiala'ya alternatif bir seçenek olarak değerlendirildiği kaydedildi. Şu ana kadar ise transfer konusunda nihai bir karar alınmadığı bildirildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Bundesliga'da 6 maçta forma giyen genç sol kanat, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

