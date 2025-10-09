Bayern Münih, Köln'ün genç yıldızını radarına aldı!

Bayern Münih, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.Almanya basınında yer alan haberlere göre Bayern, Köln'ün 19 yaşındaki genç yeteneği Said El Mala'yı radarına aldı. Bavyera ekibinin, genç futbolcuyu iki yılı aşkın süredir yakından takip ettiği kaydedildi.Ancak haberde, şu an için Bayern'in oyuncu için somut bir adım atmadığı vurgulandı. Olası bir transferin, Serge Gnabry'nin geleceğine bağlı olduğu ifade edildi.Kanat ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen Said El Mala'nın, kulüp içinde Diaz ve Musiala'ya alternatif bir seçenek olarak değerlendirildiği kaydedildi. Şu ana kadar ise transfer konusunda nihai bir karar alınmadığı bildirildi.Bu sezon Bundesliga'da 6 maçta forma giyen genç sol kanat, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.