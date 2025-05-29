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Bayern Münih, Jonathan Tah'ı açıkladı!

Bayern Münih, Bayer Leverkusen'den ayrılan Jonathan Tah ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 29 Mayıs 2025 10:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bayern Münih, Jonathan Tah'ı açıkladı!
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Bayern Münih, Avrupa'da sezonun ilk önemli transferine imza attı.

Alman ekibi, Bayer Leverkusen'den ayrılan Jonathan Tah ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Jonathan Tah, "Bayern'de olduğum için çok mutluyum. Burada sorumluluk almak ve sıkı çalışarak takım olarak başarılı olmak ve birlikte birçok kupa kazanmak istiyorum." dedi.

Alman savunma oyuncusu için Barcelona'nın da adı gündeme gelmişti.


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