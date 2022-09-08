UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Bayern Münih, Inter deplasmanına konuk oldu. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bayern Münih 2-0'lık skorla kazandı.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Leroy Sane ve 66. dakikada Danilo D'Ambrosio (kendi kalesine) kaydetti.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 81 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, 3 puana yükseldi. Inter, ilk hafta puan alamadı.
Gruplarda bir sonraki hafta Bayern Münih, Barcelona'yı ağırlayacak. Inter, Viktoria Plzen deplasmanına gidecek.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Leroy Sane ve 66. dakikada Danilo D'Ambrosio (kendi kalesine) kaydetti.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 81 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, 3 puana yükseldi. Inter, ilk hafta puan alamadı.
Gruplarda bir sonraki hafta Bayern Münih, Barcelona'yı ağırlayacak. Inter, Viktoria Plzen deplasmanına gidecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ