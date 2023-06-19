Bayern'in Walker'a ayırcağı bütçe belli oldu

Bu sezon Bundesliga'yı son maçta kazanan Bayern Münih gelecek sezon hem ligde, hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kolları sıvadı.



Manchester City'de süresinin azalmasından dolayı mutsuz olan Kyle Walker için ayıracakları bütçenin belli olduğu iddia edildi.



30 MİLYON EURO



Sky Sports'un haberine göre Thomas Tuchel'in İngiliz sağ beki kadroda kesinlikle istemesi Bayern Münih cephesini hızlandırdı. Bayern Münih'in bu transfer için ayıracağı bütçenin 20 milyon ile 30 milyon euro arasında olacağı iddia edildi.



Thomas Tuchel, Kyle Walker takıma katılırsa defanstaki lider oyuncu sorunun da düzeleceğini düşündüğü de söylendi.



6 SEZONDA 14 KUPA



2017 yılında 30 milyon euro'ya transfer edilen Kyle Walker, Manchester City formasıyla 254 maça çıktı ve 6 gol, 14 asistle oynadı. Ayrıca Kyle Walker Manchester City formasıyla 14 kupa sevinci yaşadı.





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