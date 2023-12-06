Bayern'den stoper hamlesi!

Bayern Münih, Matthijs de Ligt'in sakatlığı, Kim Min-Jae'nin ise Asya Kupası'na gidecek olmasından dolayı stoper transferi yapmaya karar verdi. İşte gündemdeki 3 isim...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bayern'den stoper hamlesi!
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06 Aralık 2023 18:59
Eksik bölgelerine takviye yapmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Bayern Münih için flaş bir iddia geldi.

Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, Matthijs de Ligt'in sakatlığı, Kim Min-Jae'nin ise Asya Kupası'na gidecek olmasından dolayı stoper arayışlarına başladı.

Habere göre Alman devinin, transfer için 3 alternatif belirlediği ifade edildi. Bu isimlerden ilki Girona forması giyen Arnau Martinez. 20 yaşındaki oyuncunun asıl mevkisi sağ bek olsa da stoperde de oynayabildiğinin altı çizildi.

İkinci alternatif olarak da Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki Clement Lenglet olduğu belirtildi. İngiliz ekibi, oyuncuyu Barcelona'dan kiralamıştı. Fransız oyuncu, Haziran 2024'te yeniden Barça'ya dönecek.

Alman devi ayrıca, Atalanta forması giyen 19 yaşındaki Giorgio Scalvini'yi alternatif isimler arasına aldı. Bu 3 oyuncu için Bayern Münih'in kış transfer döneminde harekete geçeceği ve en az birinin kadroya katılacağı ifade edildi.

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