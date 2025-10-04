Bayer Leverkusen, Union Berlin'i iki golle geçti!

Almanya Bundesliga'nın 6. hafta maçında Bayer Leverkusen, Union Berlin'i konuk etti.
BayArena'daki mücadeleyi Bayer Leverkusen 2-0 kazandı.
Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri, 33. dakikada Ernest Poku ile Christian Kofane kaydetti.
Bu sonucun ardından Leverkusen, puanını 11 yaptı. Union Berlin, 7 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Bayer Leverkusen, Mainz deplasmanına gidecek. Union Berlin, Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.
