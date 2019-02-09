Bundesliga'da 21. hafta maçındaile05 karşı karşıya geldi.Mücadelenin 5. dakikasında Wendell ile öne geçen Leverkusen, 9. dakikada Quaison'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.Karşılaşmanın 19. dakikasında Kai Havertz sahne aldı ve Leverkusen'i tekrar öne geçirdi. Julian Brandt ve Karim Bellarabi 30 ve 43. dakikalarda kaydettiği gollerle Bayer Leverkusen'in devreye 4-1'lik üstünlükle girmesini sağladı.Maçta son sözü 64. dakikada Julian Brandt söyledi ve Bayer Leverkusen deplasmanda Mainz 05'i 5-1 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen puanını 33'e yükseltti. Mainz ise 27 puanda kaldı.