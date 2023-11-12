Bundesliga 11. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan maçı Bayer Leverkusen 4-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.



Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Alejandro Grimaldo, 57. dakikada Kouakou Kossounou, 73. dakikada Jonathan Tah ve 83. dakikada Nathan Tella kaydetti.



Bayer 04 Leverkusen, 11 maç sonunda topladığı 31 puanla Bundesliga'da tarihin en iyi sezon başlangıçlarından birini yaptı. 2015/16 sezonunda Bayern Münih de benzer performansı sergilemişti.



Bu sonuçla birlikte art arda yedinci galibiyetini alan Bayer Leverkusen, puanını 31'e yükselterek namağlup liderliğini sürdürdü. Union Berlin ise 6 puanla son sırada kaldı.



Önümüzdeki maç haftasında Bayer Leverkusen, Werder Bremen deplasmanına gidecek. Union Berlin, sahasında Augsburg'u ağırlayacak.





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