Bayer Leverkusen'de adım adım Hjulmand

Yeni sezon öncesinde göreve getirdiği Erik Ten Hag ile yollarını ayıran Bayer Leverkusen'de teknik direktör arayışı sürüyor.



Sky DE'nin haberine göre Alman ekibinde teknik direktörlük için en büyük favori Kasper Hjulmand.



Haberde, Leverkusen cephesinin 53 yaşındaki teknik adam ile görüşmeleri ilerlettiği ve yeni teknik direktörün önümüzdeki hafta tanıtılmasının beklendiği aktarıldı.



Danimarkalı hoca, şu anda hiçbir kulübü çalıştırmıyor.



